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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور السبت 3 أكتوبر 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:41 م
برج الثور
برج الثور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: يجب أن تكون واعيًا جدًا في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.

عاطفيًا: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيدًا طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحًا.

صحيًا: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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