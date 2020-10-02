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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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نقل ترامب لمركز «والتر ريد» الطبى العسكرى
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:38 م
ترامب
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صرح مسئول بالبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل لمركز «والتر ريد» الطبي العسكري لبضعة أيام كإجراء احترازي، حسبما أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.
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