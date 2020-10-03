حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 3 أكتوبر 2020
السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.
عاطفيًا: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.
الثور
مهنيًا: يجب أن تكون واعيًا جدًا في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.
عاطفيًا: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيدًا طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحًا.
صحيًا: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى.
الجوزاء
مهنيًا: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.
عاطفيًا: إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.
صحيًا: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.
السرطان
مهنيًا: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبرًا على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط.
عاطفيًا: علاقة قديمة تبرز مجددًا بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددًا.
صحيًا: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلًا، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة.
الأسد
مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.
صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.
العذراء
مهنيًا: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن.
عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور.
صحيًا: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع؛ بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة.
الميزان
مهنيًا: نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، ولا تتكل على الآخرين؛ لأنك قد تدفع ثمن أي غلطة.
عاطفيًا: حاول أن تمضي وقتًا أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت معًا.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة، صحتك مهمة جدًا.
العقرب
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عمومًا.
عاطفيًا: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.
صحيًا: تخرج من أزمة نفسية صعبة، وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.
القوس
مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.
صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.
الجدي
مهنيًا: أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق.
عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.
صحيًا: تخرج من أزمة صحية بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.
الدلو
مهنيًا: قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك العاطفية فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: تجنّب بعض أنواع الكحول المضرّة بمعدتك واستعض عنها بالخفيف منها.
الحوت
مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفيًا: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحيًا: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسيًا وجسديًا بعد شفائك من مرض عانيته أخيرًا.
الحمل
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.
عاطفيًا: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.
الثور
مهنيًا: يجب أن تكون واعيًا جدًا في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.
عاطفيًا: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيدًا طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحًا.
صحيًا: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى.
الجوزاء
مهنيًا: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.
عاطفيًا: إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.
صحيًا: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.
السرطان
مهنيًا: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبرًا على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط.
عاطفيًا: علاقة قديمة تبرز مجددًا بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددًا.
صحيًا: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلًا، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة.
الأسد
مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.
صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.
العذراء
مهنيًا: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن.
عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور.
صحيًا: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع؛ بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة.
الميزان
مهنيًا: نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، ولا تتكل على الآخرين؛ لأنك قد تدفع ثمن أي غلطة.
عاطفيًا: حاول أن تمضي وقتًا أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت معًا.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة، صحتك مهمة جدًا.
العقرب
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عمومًا.
عاطفيًا: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.
صحيًا: تخرج من أزمة نفسية صعبة، وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.
القوس
مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.
صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.
الجدي
مهنيًا: أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق.
عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.
صحيًا: تخرج من أزمة صحية بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.
الدلو
مهنيًا: قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك العاطفية فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: تجنّب بعض أنواع الكحول المضرّة بمعدتك واستعض عنها بالخفيف منها.
الحوت
مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفيًا: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحيًا: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسيًا وجسديًا بعد شفائك من مرض عانيته أخيرًا.