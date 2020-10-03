رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 3 أكتوبر 2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
الأبراج
الأبراج
غادة موسى
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.
عاطفيًا: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.
صحيًا: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.

الثور
مهنيًا: يجب أن تكون واعيًا جدًا في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.
عاطفيًا: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيدًا طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحًا.
صحيًا: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى.

الجوزاء
مهنيًا: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.
عاطفيًا: إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.
صحيًا: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.

السرطان
مهنيًا: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبرًا على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط.
عاطفيًا: علاقة قديمة تبرز مجددًا بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددًا.
صحيًا: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلًا، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة.

الأسد
مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.
صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.

العذراء
مهنيًا: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن.
عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور.
صحيًا: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع؛ بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة.

الميزان
مهنيًا: نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، ولا تتكل على الآخرين؛ لأنك قد تدفع ثمن أي غلطة.
عاطفيًا: حاول أن تمضي وقتًا أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت معًا.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة، صحتك مهمة جدًا.

العقرب
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عمومًا.
عاطفيًا: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.
صحيًا: تخرج من أزمة نفسية صعبة، وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.

القوس
مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.
صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.

الجدي
مهنيًا: أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق.
عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.
صحيًا: تخرج من أزمة صحية بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.

الدلو
مهنيًا: قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك العاطفية فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: تجنّب بعض أنواع الكحول المضرّة بمعدتك واستعض عنها بالخفيف منها.

الحوت
مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفيًا: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحيًا: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسيًا وجسديًا بعد شفائك من مرض عانيته أخيرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تواصل تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب على يد مسجل خطر بالجيزة

حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا

كل ما تريد معرفته عن «التهاب البروستاتا المزمن»

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 3 أكتوبر 2020

الصور

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

حفل محمد فؤاد أمام المنصة

الأكثر قراءة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

إصابة نجم ليفربول ساديو مانى بفيروس كورونا

ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بكورونا

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

بعد إصابة ترامب بـ«كورونا».. هل ستؤجل الانتخابات الأمريكية؟

بالأرقام.. تعرف على مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«كامب» تستعد لطرح «رمز الأمان» بمناسبة احتفالات أكتوبر