قصص لأبطال حرب أكتوبر نالوا شرف الإصابة

على الرغم من مرور 46 عامًا على انتصارات السادس من أكتوبر، إلا أنه في كل عام تحل ذكرى هذا النصر، يزداد لدى كل من يطلع على وقائع هذه الحرب إيمانًا بإنجازاتها، التي مازالت إلى الآن آثارها حاضرة ينعم بها الوطن وأبنائه.وعلى الرغم من استشهاد كثيري من أبطال هذه الحرب المجيدة، والذين كتبوا عند ربهم من الشهداء الأبرار، إلا أن هناك أيضًا منهم ما زال حيًا على هذه الأرض الذي دافع عنها سنوات وضحى من أجلها، بل وأصيب إصابات مازالت محفورة بجسده شاهده على نضاله الذي كان مستعدًا فيه لفقدان روحه، وليس مجرد إصابة مزمنة شاهدة على التاريخ.في هذا التقرير تواصلنا مع بعض هؤلاء الأبطال الأحياء الذين شاركوا في أكبر ملحمة شهدها تاريخ مصر، وهي حرب أكتوبر ١٩٧٣، فكان من بين الأبطال الذين صنعوا النصر بالحرب، وكتبوا على أرض سيناء شهادة تحريرها، هو البطل محمد كامل أحمد حسين ابن محافظة المنيا، الذي مازال حيا يعيش بمحافظته.مثلت قصة البطل المصري الباسل محمد كامل أحمد حسين قصة للمحارب المصري الذي لا يهاب الموت، فحسب روايته يؤكد أنه كان يتمنى أن ينال الشهادة، ويكتب في زمرة الشهداء، إلا أنه شاء القدر أن يصاب فقط في ذراعه ويفقد عينه اليمنى.يتذكر «كامل» إلى الآن أحداث الحرب كاملة، فهي أيام من التاريخ لا تنسى بذاكرة الوطن وستظل محفورة به، كما أنها ستظل كذلك محفوره في ذاكرة هذا البطل مثلما أوضح، وذلك رغم تقدمه في العمر.يروي «كامل» الذي يبلغ من العمر ٧٠عامًا، أنه كان ملتحقًا بسلاح المشاة، ويعمل على المدفع المحمول، وتم التحاقه بالقوات المسلحة المصرية قبل الحرب بعام واحد في عام 1972، حيث يقول: «في بداية تجنيدي تم إلتحاقي بسلاح مشاة عادي، وفي فترة حرب أكتوبر تم إلحاقي بسلاح مشاة مدعم، وكنت مساعد مدفع "م. د. ب. 11"، وكان لي العديد من الأصدقاء، وقد تم تدريبنا جميعًا بسلاح المشاة المدعم، وكيفية استخدام المدفع».يتابع أنه كان متلهفًا، هو ومن معه من الجنود على ملاقاة العدو الصهيوني، لذا فحينما أتيحت لهم الفرصة في السادس من أكتوبر حاربوا بكل بسالة، قائلًا: «كنت صائمًا وقتها، وتم الاستعداد للحرب بكل حماس، وكنت أنا ومن معي علي المدفع من أوائل الذين عبروا من القنطرة على خط بارليف، وكنا نقاتل العدو بكل حماس، وتم قتل العديد من الإسرائيليين على أيدينا، وعدد من كانوا فوق المدفع هم 6 جنود قاتلناهم حتى أردينا العديد منهم صرعا».وأكمل البطل محمد كامل أحمد حسين، حديثه قائلًا: «فجأة قامت إحدى الطائرات الإسرائلية في اليوم الرابع من حرب أكتوبر بإطلاق نيران على مدفعنا؛ مما أدى إلى إصابتي بانفجار بالعين اليمنى وإصابتي في ذراعي الأيسر، وضرب من كان على المدفع، ولم أشعر بشئ إلا وأننا في المستشفى العسكري، وتلقين في الفترة من يوم 10 أكتوبر 1973 م وحتى شهر 6 عام 1974 م العلاج، ومثلت بالنسبة لي أيامًا في غاية السواد».يتذكر كذلك البطل «كامل» وقتها حينما علم أن من كان على المدفع معه توفاهم الله قائلًا: «أصابني حزنًا شديدًا علي زملائي وأحبائي بعدما علمت باستشهادهم جميعًا، وحمدت الله على ما أنا عليه».ومازال يقطن العم محمد كامل أحمد حسين، في قريته صفط الخمار التابعة لمركز المنيا إلى الآن، وتفخر به في كل لحظة أسرته البسيطة المكونة من زوجته، و٧من الأبناء« 6 أولاد وبنت واحدة»، شاعرين بالعزة لمجرد انتمائهم لهذا البطل.كان من بين أبطال الحرب المجيدة الذين شاركوا بها ببسالة أيضًا، ومازالوا أحياء إلى الآن شهداء على هذا التاريخ الذي سطر بأحرف من نور في ذاكرة الوطن بجهود أبطاله، اللواء أركان حرب حسان أبو علي، أحد أبطال سلاح الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث يوضح أن من كان مفاجأة في حرب أكتوبر هو المقاتل المصري، وذلك لتمكنه من تقليل الفجوة في التسليح بين الجيش المصري بإمكانياته الدفاعية، والجيش الإسرائيلي الذي فتحت أمامه الولايات المتحدة الأمريكية ترسانتها العسكرية، ومدته بأقوى وأحدث المعدات القتالية.وأضاف اللواء حسان أبو علي، أن الحالة النفسية للمقاتلين بعد حرب 67 كانت سيئة للغاية، لكن سرعان ما بدأنا في إعادة تنظيم القوات المسلحة، والإعداد لحرب أكتوبر بدقة علمية شديدة، من خلال بناء حائط الصواريخ، وإعادة تسليح القوات بالأسلحة الحديثة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار توقيت الحرب في تمام الساعة الثانية في يوم السادس من شهر أكتوبر، والموافق لعيد الغفران «كيبور» الإسرائيلي، وسميت استعدادات الجيش في الفترة التي سبقت العبور سميت بـ«مناورات الخريف».وعن دوره بالحرب يقول «أبو علي»: «بعد حرب 1967 كنت برتبة ملازم أول، وخدمتي في قاعدة الميليز بوسط سيناء، وشاهدت القوات البرية أثناء عودتها يوم 5 يونيو، وعلى الرغم مما شهدناه وقتها، بدأت القوات الجوية بقيادة الفريق مدكور أبو العز بعد أيام قليلة في شن غارة على سيناء، ليتنبأ العالم أن هذه هي طبيعة الشخصية المصرية، وسرعان ما تم إعداد القوات المسلحة بالشكل القوي الذي ظهر في حرب أكتوبر».وأضاف: «في يوم العبور بدأ الجنود في التمركز بأماكنهم وعلى معداتهم، وقلت لهم: "يا خير أجناد الأرض قد تحددت ساعة الصفر، سنعبر في تمام الساعة الثانية"، وكان الاستعداد لذلك كبيرًا، وكنا نمتلك الثقة الشديدة في أنفسنا وفي أسلحتنا وفي قياداتنا، وكان لدينا اليقين بأن فرصة النصر قد حلت علينا مرة أخرى».وتابع: «بعدها بدأت القوات الجوية في شن الضربة الجوية الأولى، ثم تمهيد النيران المدفعي، ثم مرحلة التصدي لرد فعل الطائرات الإسرائيلية، ونجحنا تمامًا في منع أي طائرة للعدو من ضرب القوات المصرية أثناء عبورها للضفة الثانية من القناة، ليعلن الجيش الإسرائيلي في يوم الـ 9 من أكتوبر فقد 78 طائرة، بالإضافة إلى فقد السيطرة تمامًا على الشاطئ الشرقي للقناة، وأن خط بارليف دمر بالكامل».وأوضح كذلك البطل اللواء حسن أبو علي، أن قوات الدفاع الجوي كان لها دورًا عظيمًا فى حرب أكتوبر المجيدة، فقد استطاعت أن تطور معداتها وإمكاناتها خلال السنوات الـ 3 التي أعقبت حرب 67، ما مكنها من صد الهجمات الجوية المعادية في العبور، مشيرًا إلى أن العالم أجمع شهد بأن قوات الدفاع الجوي المصرية استطاعت أن تشل القوات الجوية الإسرائيلية، وتمنعها من تنفيذ مهامها القتالية.وأشار «أبو على» أيضًا إلى خسائر إسرائيل خلال الأيام الأولى من حرب أكتوبر، بأنها كانت كبيرة، كما كان شعورها بالصدمة كذلك، لتعلن بعد 3 أيام فقط من بدء القتال فقدانها السيطرة على خط بارليف.ويعد استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، وهو في الخطوط الأمامية للقوات المصرية يوم 9 مارس من العام 1969 رسالة مفادها أن التضحية في سبيل الوطن من سمات الجندية المصرية، سواء كان هذا المقاتل «فريقًا أو ضابطًا أو جنديًا»، حسبما أوضح «أبو علي»، كما أن معنى التضحية لرجال القوات المسلحة أكده كل القادة المشاركين في قوات إنفاذ القانون بسيناء الآن، مضيفًا أنه كان هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، والذي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن أهلنا بسيناء هم خط الدفاع الأول عن سيناء والجبهة الشرقية، وأنهم يضحون بأنفسهم في مواجهة القتلة والمجرمين أعداء الدين والحياة.وجه بطل أكتوبر رسالة للشباب قائلًا: «أنه عليكم يا شباب مصر أن تتحلوا بروح أكتوبر التى انتصرت فيها مصر بالعمل والتدريب»، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب ف الوقت الحالي لا يتوقف فقط على الجيش المصري، بل يحتاج إلى أن يكون لدى الشباب الروح القتالية والحماسية، وعلى الشباب قراءة ودراسة حرب 6 أكتوبر بعناية ليعلموا حجم المعاناة التي شهدها الجيش المصري بعد حرب 1967، ورغم ذلك قدرته على تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة الذي يشهد التاريخ بها إلى الآن.قصة لبطل آخر مشاركًا وشاهدًا على حرب سبقت ملحمة أكتوبر المجيدة، وكانت بمثابة الاستعداد لها، وهي حرب الاستنزاف، هو النقيب فتحي عبد العزيز نجم، والذي شارك أيضًا في معركة «الثغرة»، حيث يروي البطل قصته لـ«الدستور» قائلًا: «كنت ضابط مدفعية، وضمن أول دفعة ضباط توجيه معنوي في تاريخ العسكرية المصرية عام١٩٧٠، وفي حرب الاستنزاف كانت السماء المصرية مفتوحة للعدو، وتم قصف السيارة اللوري "نصر" التي كنت استقلها، ما أدى إلى إصابتي في القدم، دخلت على إثرها مستشفى الحلمية العسكري، ثم مكثت شهرًا وبعدها قمت بعمل جلسات للعلاج الطبيعي، وسرعان بعد ذلك ما عدت للوحدة لاستئناف واجبي نحو الوطن، ولكن نظرًا لعدم قدرتي بسبب الإصابة على الجري فعملت في قيادة اللواء المدرع رسامًا للعمليات.أما في معركة «الثغرة»، يروي البطل «فتحي» عن دوره بها إذ يقول: «كنت مع 55 جنديًا حصلوا على فرقة خاصة على أجهزة جديدة للمدفعية، وتحركنا من قيادة الفرقة إلى المعبر للعودة لوحدتى بسيناء، وعلى طريق المعاهدة كانت هناك ٣ دبابات تطلق النيران، وتجري بسرعة متجة إلى الإسماعيلية في وقت كنت أتابع من راديو، ترازستور لأحد الجنود خطاب السادات.. كان حقًا موقفًا صعبًا للغاية إذ كنت أقف وسط قصف مدفعي وأسمع طلقات أسلحة صغيرة، لم أسمعها من فترة، في هذا الوقت أصيب أحد الجنود بطلقة في بطنه وتصادف وجود عربة في وحدتي بالورشة فأخذت المصاب إلى الوحدة الطبية، وبالفعل تم علاجه هناك، وشفاؤه بإعجوبة».يختم «فتحي» حديثه معبرًا عن فخره بحرب أكتوبر، وكذا حرب الاستنزاف التي كانت تمهيدًا لتلك الحرب المجيدة، كما عبر عن استمتاعه إلى الآن بكتابة بعضًا من مذكراته عنها، وعن وقائعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليعرف الأجيال الجديدة قيمة هذه الحرب وأهميتها في تاريخ العالم، وليس تاريخ مصر فقط.