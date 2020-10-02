«قناة الإرهاب».. هاشتاج «الجزيرة جواسيس» يتصدر قائمة «تويتر»

تصدر هاشتاج "#الجزيرة _جواسيس"، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليرد على فبركة القناة الممولة من دويلة قطر، والتي تقود هجومًا شرسًا على الدولة، لتنفيذ الأجندة الشيطانية لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف هدم الدولة المصرية.وانتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القناة القطرية حيث قال ملك أبوبكر، إن قناة الجزيرة تطبع مع الإرهاب في كل الدول العربية، على خلفية دعم القناة للجماعات المسلحة في المنطقة، واستضافتها عددا من أنصار تنظيم داعش الإرهابي الممول من دويلة قطر.وفي السياق ذاته، قالت فرح حسن: #الجزيرة_ جواسيس في إشارة منها لدعم القناة للجماعات المتطرفة، مشيرة إلى أن القناة تعد منصة لترويج الإرهاب.