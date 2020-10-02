«العفة والطهارة» عظة الأنبا إسحق

ألقى الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، مساء الجمعة، عظة روحية تحت عنوان "العفة والطهارة"، بمطرانية طما للأقباط الأرثوذكس.جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي ترأسه الأنبا إسحق اليوم بحضور عدد من مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الشعب القبطي بالمنطقة.بدأ اللقاء بطقس صلاة العشية وعقب الصلاة القى الأنبا إسحق العظة الروحية على الشعب الحضور.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر وحتى شهر أكتوبر الجاري.