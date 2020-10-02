الإحصاء: أعداد المواليد تخطت المليون خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد المواليد الشهرية سجلت ارتفاعًا لـ217.9 ألف مولود خلال شهر يونيو 2020 مقابل 192.4 ألف مولود خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وقال جهاز الإحصاء، إن إجمالى أعداد المواليد خلال النصف الأول من عام 2020 تخطت المليون مولود لتسجل 1.094 مليون مولود مقابل 1.094 مليون مولود خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، دون اختلاف يذكر فى المعدلات بين عامى 2019 و2020.

وأوضح أن عدد المواليد بلغ خلال شهر يونيو 217.9 ألف مولود خلال يونيو 2020 و170.6 ألف مولود خلال مايو الماضى، و168.6 ألف مولود خلال أبريل الماضى، و180.3 ألف مولود خلال مارس الماضى و167.4 ألف مولود خلال فبراير الماضى، 189.4 ألف مولود خلال يناير 2020.