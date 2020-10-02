تفاصيل الحركة الدبلوماسية.. بدوي مديرا لمكتب وزير الخارجية.. وعيسى للشئون الإفريقية

أصدر وزير الخارجية سامح شكرى، قرارا بإجراء حركة تغييرات لمساعديه، حيث تولى السفير إيهاب بدوى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.وتولى السفير هشام نهاد سيف الدين منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير علاء الدين رشدي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير عمر عامر منصب مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، وتولى السفير نزيه النجاري منصب مساعد وزير الخارجية والمستشار السياسى لوزير الخارجية.وعين السفير طارق الوسيمي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادي، والسفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، وتولى السفير كريم عمر شرف منصب مساعد وزير الخارجية للأمن، وتولي السفير عاصم حنفي منصب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.وتولى السفير مؤيد فتح الله محمد الضلعي منصب مدير الإدارة القضائية بدرجة مساعد وزير الخارجية، وتولى السفير حسام القاويش منصب مدير إدارة الاتصالات بدرجة مساعد وزير الخارجية، وتولى السفير محمد أحمد فتحى أبو الخير منصب المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.وتولى السفير باهر نبيل عبد الفتاح حلمي منصب مدير إدارة الشئون العامة، تولى السفير خالد فتحي منصب مدير إدارة المؤتمرات الدولى، وتولى السفير طارق نور الدين منصب مدير إدارة فلسطين، تولى السفير محمد محمد خليل مرسى منصب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتولى السفير حسام الدين محمد أحمد منصب مدير إدارة إسرائيل.