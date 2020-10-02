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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علم عملاق يزين احتفالية السوايسة بذكرى النصر (فيديو)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:27 م
ذكرى نصر أكتوبر
ذكرى نصر أكتوبر
كريم أنور
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رفع عدد من المشاركين باحتفالات السويس، علم مصر بحجم تعدى طوله ١٥ مترا، أثناء الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وحرص عدد كبير من المشاركين بالاحتفال على التقاط الصور التذكارية مع العلم العملاق.

وردد المشاركون الأغاني الوطنية والفلكلورية خلف كورال الأطفال.

وحرص الآلاف من أهل السويس على المشاركة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بكورنيش السويس.

ورفع المشاركون بالاحتفال علمي مصر ومحافظة السويس، ورددوا الأغاني الوطنية، وأغاني فولكلور السمسمية خلف كورال الأطفال.

حضر الاحتفال العديد من الشخصيات العامة ونائبي مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ومرشحي انتخابات مجلس النواب.

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