«رويترز» تبرز احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة

أبرزت وكالة رويترز للأنباء، صورا من مسيرات احتفال المواطنين بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك دعم مؤسسات الدولة في العديد من ميادين محافظات الجمهورية.وشهدت محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة.