«سلم ع الشهدا اللي معاك».. مصطفى كامل يشعل احتفالية نصر أكتوبر

شارك الفنان مصطفي كامل ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد بمنطقة المنصة أمام ميدان عام محافظة الشرقية، وسط توافد الآلاف من المحتفلين الذين حملوا أعلام مصر ولافتات تحمل كلمات دعم للدولة ولقادتها.وقدم الفنان مصطفي كامل عددا من الأغاني الوطنية منها «تسلم الأيادي»، «سلم علي الشهداء اللي معاك »، وسط فرح وبهجة من المواطنين.وشارك في النصر العقيد أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ وبعض من القادة ومواطنين من محافظة الشرقية.وتوافد آلاف المواطنين ظهر اليوم على منطقة المنصة بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، حملوا في أيديهم أعلام مصر احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر.