البيت الأبيض: ترامب يريد التحدث للشعب وسيشارك في انتخابات الرئاسة

وأضافت، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، اليوم الجمعة: "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".





وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن نشاطات الرئيس الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بُعد.





وأكدت أن "ترامب يتابع عمله رغم إصابته"، مضيفة: "الرئيس ترامب يشعر أنه بخير".





وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته، ميلانيا، ثبت إصابتهما بفيروس كورونا.





وأوضحت الصحف الأمريكية أن الرئيس وزوجته تم اختبارهما بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس، التي تقضي وقتًا طويلاً في المكتب البيضاوي وتسافر مع الرئيس.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد التحدث إلى شعبه، مؤكدة: "ستستمعون إليه بشكل ما قريبا".