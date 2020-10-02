أذربيجان تعلن تدمير معدات عسكرية للأرمن بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية، اليوم الجمعة، عن تدمير معدات عسكرية وذخيرة للجيش الأرميني تصل قيمتها من 1.2 مليار دولار خلال الخمسة أيام الماضية، في الهجمات المضادة التي شنت لاستعادة الأراضي المحتلة، على حد وصفها.أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، أن الهجمات المضادة التي تشنها أذربيجان ضد أرمينيا لفرض سيطرة باكو على إقليم قره باغ المتنازع عليه، مستمرة بنجاح لليوم السادس على التوالي، مؤكدة أن أرمينيا تلقت ضربة كبيرة وتكبدت خسائر فادحة في الصراع الدائر بالقوقاز.وحسب وزارة المالية في باكو، فإن حجم إنفاق أذربيجان العسكري بلغ في ميزانية الدولة لعام 2020 نحو 634 مليون دولار.وعلى الجانب الآخر أكد موقع «جلوبال فاير باور»، المختص بتصنيف الجيوش عالميًا، فقد بلغ إجمالي إنفاق أرمينيا على التسليح من واقع ميزانية العام الحالي نحو 1.385 مليار دولار.