العروض النارية تختتم احتفالات ذكرى نصر أكتوبر في مدينة نصر (صور)

قدم فريق أحمد حاتم لتصميم الألعاب النارية عروضا ترفيهية في ختام حفل ذكري نصر أكتوبر المجيد أمام المنصة بشارع النصر في مدينة نصر، والتي لاقت استحسان الحضور وتفاعلوا معه بالتقاط بعض صور السيلفي وإطلاق صفارات التشجيع.ويعد أحمد عصام واحد من أفضل مصممي عروض الألعاب النارية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، من خلال استخدام أحدث الأساليب وإدخال التكنولوجيا المتقدمة.