بفقرات فنية وأغاني وطنية.. أهالي المنيا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

شارك المئات من أهالي مراكز محافظة المنيا، في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وسط الأغاني الوطنية ورفع أعلام مصر، وذلك بشارع مصر بجوار ميدان حورس بمدينة المنيا.وشاركت أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن في الحفل، والذي شمل فقرات فنية متنوعة ما بين أغاني وطنية واستعراضات تخللتها أفلام تسجيلية للزعيم الراحل محمد أنور السادات أثناء الإعداد لحرب أكتوبر، وبعد تحقيق النصر بجانب أفلام تسجيلية لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.أحيا الحفل كل من المطربين مصطفى شوقي ومصطفى عبده، أبناء المنيا، كما وضع منظمو الاحتفالية شاشات عرض كبيرة وسط تأمين أمني كبير.