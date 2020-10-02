لبلبة في جلسة تصوير جديدة بإطلالة زاهية (صور)

ودعت الفنانة الكبيرة لبلبة آخر أيام الصيف بجلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور محمود رؤوف، والتي ارتدت فيها ملابس وفستان أصفر.وكان قد قام المصور من قبل بتصوير الفنانة لبلبة على البحر في جلسة تصوير هي الأولى له معها، بينما أشاد الكثيرون بالسيشن الذي أظهر لبلبة في جو شبابي جميل.وتشارك لبلبة خال الفترة المقبلة في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وهي إحدى الفنانات التي لمع اسمها في عالم الفن وبالأخص في السينما مع الزعيم عادل إمام وبعض الفنانين الآخرين.