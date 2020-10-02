بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

نظم عدد من قبائل حلايب وشلاتين، منذ قليل، احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مرددين الأغاني البدوية القديمة.ارتدي الجميع الزي التراثي الرسمي للقبائل المعروف بالجلباب والشال البدوي القديم، مرددين عددا من الهتافات الوطنية، مثل تحيا مصر.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.