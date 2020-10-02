بمصحف وصليب ودبابة فوق رأسه.. ستيني يدعم مصر في احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة

في موقف وطني قرر عم حسين، الرجل الستيني أن يقف شامخا في وسط احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالمنصة بمدينة نصر، مرتديا علم مصر على كتفيه، ممسكا بيديه المصحف والصليب، وينادي بأعلى صوته "تحيا مصر".وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس، وسط حالة من السعادة والسرور