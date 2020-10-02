على أنغام «تسلم الأيادي».. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في ميدان طلعت حرب

احتفل عدد من المواطنين في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، منذ قليل، بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر مرددين الهتافات الوطنية كـ "تحيا مصر.. مش ناسيين 73" وغيرها، وسط أنغام بعض الأغاني الوطنية، مثل قد التحدي للفنان هشام عباس، وطوبة فوق طوبة للفنانة آمال ماهر، وأغنية تسلم الأيادي.جاء ذلك وسط حالة من البهجة والسعادة حاملين الأعلام واللافتات، تنوعت أعمارهم، وسط مشاركة من قبل السيدات بشكل كبير.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.