مصطفى حجاج يحيي احتفالات نصر أكتوبر بمصر الجديدة

احتفل عدد من المواطنين في ميدان تريومف بمصر الجديدة، منذ قليل، بالذكرى 47 لنصر أكتوبر، مرددين الهتافات الوطنية كـ "تحيا مصر، ومصر فوق الجميع"، وسط غناء مصطفى حجاج للأغاني الوطنية.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.