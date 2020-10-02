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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:46 م
أسيوط تحتفل بذكرى
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط – محمد أبو شادي:
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احتشد الآلاف من أهالي محافظة أسيوط بميدان الحرب والسلام، "أم البطل" سابقًا، بوسط مدينة أسيوط، لإحياء الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

حيث نظمت محافظة أسيوط احتفالية كبرى بميدان الحرب والسلام، وعلى أنغام الدي جي والأغاني الوطنية والطبل البلدي، وقام الآلاف من المواطنين بالاحتفال حاملين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الاحتفال مختلف الأعمار، كبار وصغار شيوخ وشباب رجال ونساء، من جميع مراكز المحافظة، وتم ترديد الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية.

بدأت الاحتفالات منذ الساعة الرابعة عصرًا وتستمر مراسم الاحتفال وسط تزايد أعداد الحضور.

كما قامت مديرية أمن أسيوط بغلق الطرق المؤدية إلى ميدان الحرب والسلام من ناحية شارع الجمهورية وشارع المحكمة وشارع كورنيش النيل وشارع الوليدية، بسبب تزايد أعداد المواطنين، بالإضافة إلى التكثيف الأمني في محيط الاحتفالات، ووضع بوابات تأمين ووضع تمركزات أمنية ومرورية لمنع الاختناقات المرورية، وتسيير حركة المرور من الشوارع الجانبية.
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)
بالطبل البلدي والأغاني.. أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

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