«مليونير» تشعل أجواء احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:54 م
آية سالم - حسام عسلطباعة
أشعلت أغنية "مليونير" لفريق "المدفعجية" حماس المواطنين المشاركين في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد بمنطقة المنصة بمدينة نصر، وسط حالة من الفرحة وأجواء احتفالية.
وتوافد آلاف المواطنين ظهر اليوم على منطقة المنصة بمدينة نصر، حملوا في أيديهم أعلام مصر احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر.
وتوافد آلاف المواطنين ظهر اليوم على منطقة المنصة بمدينة نصر، حملوا في أيديهم أعلام مصر احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر.
احتفالات نصر أكتوبر
احتفالات نصر أكتوبر