«مليونير» تشعل أجواء احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)

أشعلت أغنية "مليونير" لفريق "المدفعجية" حماس المواطنين المشاركين في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد بمنطقة المنصة بمدينة نصر، وسط حالة من الفرحة وأجواء احتفالية.وتوافد آلاف المواطنين ظهر اليوم على منطقة المنصة بمدينة نصر، حملوا في أيديهم أعلام مصر احتفالا بذكرى السادس من أكتوبر.