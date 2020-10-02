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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين باحتفالات نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:07 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق وأرق التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الذى حققه رجال القوات المسلحة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها.

وتؤكد التنسيقية أن نزول جموع المواطنين في شوارع المحافظات المختلفة يدل على وعي الشعب المصري وفخره بدولته وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، فهذا الوعي لا يزال الدرع الاستثنائية التي تميز هذا الشعب الذي يعشق تراب هذا الوطن ويضع أمنه واستقراره ورفاهيته أولوية قصوى قبل أي مصلحة شخصية.. هذا الوعي هو الذي يميز أصالة الشعب المصري عن باقي الشعوب لفهمه العميق للدولة وحماية سيادتها والحفاظ على كرامتها وعزتها.

وتابعت: لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا..

فتحية خالصة من القلب لكل جندى استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضى الوطن.. تحية لمن قدموا حياتهم فداء لأرض هذا الوطن.. وتحية لجنودنا البواسل وأبطالنا في كل جبهة وكل ميدان..

العزة لمصر وطننا الحبيب الذي لا يضاهي شيء أمام عزة الدفاع عنه وحمايته.

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