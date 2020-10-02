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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:08 م
مواطنون يحتفلون بنصر
مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر
حسن الهتهوتي
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نظم عدد من المواطنين شارع القصر العيني بمنطقة وسط القاهرة، صباح اليوم، احتفالا كبيرًا بنصر السادس من أكتوبر، من خلال الدراجات البخارية - الموتسيكلات- مرددين الهتافات الوطنية كـ "تحيا مصر.. مش ناسيين 73" وغيرها.

فيما تفاعل عدد كبير من المواطنين مع وسط أنغام بعض الأغاني الوطنية، مثل قد التحدي للفنان هشام عباس، وطوبة فوق طوبة للفنانة آمال ماهر، وغيرهما.

واتسم المشهد بلحظات البهجة والسعادة حاملين الأعلام واللافتات، تنوعت أعمارهم، وسط مشاركة من قبل السيدات بشكل كبير.

وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.

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