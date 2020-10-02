بعروض غنائية.. الإسكندرية تواصل الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

واصل أهالي محافظة الإسكندرية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة المصرية بميدان سيدي جابر شرق المحافظة، حيث تزايدت أعداد المواطنين في التوافد على موقع الاحتفال والذي شهد المئات من المواطنين.وشاركت فرقة كورال الشلالات في الاحتفالات بتقديم عروض متنوعة من الشعر والغناء وسط تفاعل المواطنين بجميع الفئات العمرية، حيث قدمت الفرقة أغاني وطنية وسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المواهب الجديدة من الأطفال والشباب.ورفع المواطنين الأعلام المصرية، في مشهد في حب الوطن، كما تزين الميدان بلافتات عليها صور للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأضواء مع الهتافات بـ«تحيا مصر» «كلنا معاك ياريس».وتميزت احتفالات الإسكندرية بتواجد بوابات تعقيم على مداخل الميدان وسيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية وانتشار مكثف لرجال المرور لمنع إعاقة حركة السيارات والمرور.ودعت عدد من القوى السياسية، كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.