السيدات يتصدرن مشهد احتفالات نصر أكتوبر في عابدين

احتفل عدد من المواطنين في منطقة عابدين بوسط القاهرة، منذ قليل، بانتصارات أكتوبر، مرددين الهتافات الوطنية كـ "تحيا مصر.. مش ناسيين 73" وغيرها، وسط أنغام بعض الأغاني الوطنية، مثل: قد التحدي للفنان هشام عباس، وطوبة فوق طوبة للفنانة آمال ماهر، وغيرهما.واتسم المشهد بلحظات البهجة والسعادة حاملين الأعلام واللافتات، وتنوعت أعمارهم، وسط مشاركة من قبل السيدات بشكل كبير.وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، حيث تبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.