بالصور التذكارية والفرق الشعبية.. السائحون يشاركون أهالى البحر الأحمر احتفالات نصر أكتوبر (فيديو)

احتفل المواطنون في محافظة البحر الأحمر بذكرى نصر أكتوبر على المسرح الكبير الذي تمت إقامته خصيصًا للاحتفالات، بمشاركة بعض الفرق الشعبية، والمطربين الفنيين، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية؛ حيث يتم السماح بالدخول عبر بوابة للتعقيم كما يتم توزيع كمامات على المشاركين.وحرص السائحون المتواجدون على المشاركة في الاحتفالية وأخذ الصور التذكارية مع المواطنين والأعلام المصرية التي تزين شوارع وميادين المحافظة.واستمر توافد المواطنين على منطقة مسرح الاحتفالية بينهم أسر كاملة، كما يشارك قطاع السياحة بأعداد كبيرة من العاملين في الفنادق.