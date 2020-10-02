بوسي بعد غياب طويل تظهر في احتفالات نصر أكتوبر بالمنصة

صعدت منذ قليل المطربة الشعبية بوسي على المنصة التذكارية بمدينة نصر؛ لتنضم للنجوم الذي يحيون ذكرى انتصارات أكتوبر، وهي احتفالية ضخمة تقام حاليا.ويعد هذا الظهور الأول لـ بوسي بعد غياب طويل عن الظهور الفني سواء بالغناء أو التمثيل.وقالت بوسي بعد تقديم أول أغانيها "مساء الخير عليكم أنا مبسوطة إني معاكم النهاردة في الاحتفالية الكبيرة دي، وعاوزين نولعها مع بعض"، ثم غنت مع الجمهور أوبريت "تسلم الأيادي".وتشهد الاحتفالية حشود جماهيرية كبيرة من الشعب المصري، وقدم عدد من المطربين فقراتهم الغنائية وسط هتافات الجمهور أبرزهم حكيم الذي قدم "تسلم الأيادي" وأشعل حماس الجمهور المتواجد ومحمد فؤاد قدم أغنية "يعني ايه كلمة وطن"، فيما قدم مصطفي حجاج "ابن مصر"، وعدد كبير من الأغاني الوطنية.