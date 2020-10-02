حملة ترامب تؤجل جميع الفعاليات الانتخابية

أعلن بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير سيؤجل جميع الفعاليات المخطط لها أو سيتم عقدها عبر الواقع الافتراضي.وقال ستيبين، في بيان اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية التي جرى الإعلان عنها مسبقًا وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتًا أو تنتقل إلى الواقع الافتراضي عبر الإنترنت.وأوضح ستيبين أن الفعاليات الأخرى الانتخابية سوف يُنظر فيها كل على حدة وسنعلن عن الجديد خلال الأيام المقبلة.وأضاف البيان أن نائب الرئيس، مايك بنس، سوف يستأنف بنفسه الفعاليات المجدولة.