أنا مصرى.. «المدفعجية» يشعلون احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بالمنصة

سيطرت حالة من الفرح والبهجة على المواطنين فور صعود فريق المدفعجية منصة الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد بمدينة نصر، وقدموا عددا من الأغاني الوطنية على طريقتهم الخاصة.وتفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمها الفريق والتي كان ضمنها "أنا مصري" و"واثقين في رئيسنا "وأشعلوا حماس المحتفلين وشاركوا بترديد الأغاني معهم والتصفيق وإطلاق صافرات التشجيع.ويحرص المصريون على الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر من كل عام، عن طريق حمل علم مصر وترديد الأغاني الوطنية الشهيرة.