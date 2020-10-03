«محمد على يا جبان السوايسة فى أمان».. احتفال السويس يتحول لمظاهرة ضد المقاول الهارب

تحول احتفال السويس بذكرى انتصارات أكتوبر إلى مظاهرات لتأييد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي.وردد المشاركون هتافات تندد بالمقاول الهارب محمد علي، من بينها: «محمد علي يا جبان السوايسة في أمان».ورفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسي، وهتفوا: «بنحبك.. يا ريس».وكان المئات من أهل السويس قد تجمعوا بكورنيش السويس للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.وشهدت منطقة الكورنيش الجديد ومحيطه تواجدًا أمنيًا مكثفًا، للحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع.