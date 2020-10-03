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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«Ndirak Amour».. أحدث كليبات الفنان المغربى عبدالحفيظ دوزى على «يويتوب»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
الفنان المغربى عبدالحفيظ
الفنان المغربى عبدالحفيظ دوزى
أمير محمد خالد
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طرح الفنان المغربى عبد الحفيط دوزي على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وقريبا على قناة مزيكا.. أحدث فيديو كليب بعنوان "Ndirak Amour " من كلمات الشاب نصرو وألحان سانتانا وتوزيع موسيقى مراد مجود.

نظرا للظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا فقد تم تصوير الكليب داخل أحد الاستوديوهات فى بلجيكا مع القيام بعمل الاحترازات الوقائية لفريق عمل التصوير.. أغنية " Ndirak Amour " هى أغنية للفنان الجزائري: الشاب نصرو والتى غناها من حوالي ثلاثون عاما في التسعينيات وقد قام الفنان دوزي بإعادة غنائها وأعطاها شكلا جديدا مع الموزع مراد مجود وتم تسجيلها فى أكبر الاستوديوهات بأوروبا.

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