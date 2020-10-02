«نور» أصغر صعيدي يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر في الأقصر

حاملًا علم وطنه، ملوحًا به مع صوت أنغام الأغاني الوطنية، والموسيقى الفلكلورية، محتفلًا بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد وما حققه جنود وطنه من انتصار تاريخي أعاد لمصر حريتها، الطفل "نور"، البالغ من العمر عامين ونصف العام، حرصت أسرته على اصطحابه للمشاركة في احتفال مواطني الأقصر بذكرى الحرب العظيمة، بميدان سيدي أبوالحجاج المقام على أطلال معبد الأقصر.تقول والدته إن طفلها نور كان سعيدا للغاية بمشاركته في الاحتفال، وإنه عبر عن سعادته من خلال التلويح عاليا بالعلم المصري.واحتفل مواطنو الأقصر، مساء اليوم الجمعة، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بالأغاني الوطنية، والألحان الفلكلورية.وكان ميدان سيدي أبوالحجاج بالأقصر، قد شهد تجمعات من عدد كبير من المواطنين للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، ورفع الأهالي من الأطفال والكبار والسيدات العلم المصري، مرددين هتافات "تحيا مصر".