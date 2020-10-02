السودان: تلقينا وعدًا من واشنطن برفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو، في نبأ عاجل لفضائية العربية، اليوم الجمعة، إنه تلقى وعدا من المبعوث الأمريكي بالوصول لاتفاق بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في أقرب وقت.وكان الفريق الركن عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وصل إلى جوبا لتوقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في السودان.