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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعينين يتحمل سداد مخالفات البناء لـ 5000 أسرة من غير القادرين بمحافظة الجيزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:51 م
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
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قرر النائب محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

وأكد أبوالعينين أن قراره بالمساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة يأتي إيمانا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح، ونابعا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، وأنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلى جانبهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر.

كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء، وتضامنا ومشاركة من النائب محمد أبوالعينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لا يستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة الذين نشأ وعاش بينهم ويعتز بالانتماء إليهم.

وكلف أبوالعينين فريقا من مؤسسة أبوالعينين للنشاط الاجتماعي والثقافي بتلقي طلبات التصالح من الأهالي غير القادرين، ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح وسداد قيمة مخالفات البناء نيابة عن خمسة آلاف أسرة من أهالي محافظة الجيزة.

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