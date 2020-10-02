«تسلم الأيادي» تشعل أجواء احتفالات نصر أكتوبر المنصة

تفاعل المواطنون مع الأغنية الوطنية "تسلم الإيادي" فور اذاعتها، والتي أشعلت حماس المحتفلين حيث شارك البعض بوصلة رقص والبعض الآخر قام بترديدها والتصفيق معها.ويحرص المصريون على الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر من كل عام، عن طريق حمل علم مصر وترديد الأغاني الوطنية الشهيرة.