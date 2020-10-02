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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سيدات السويس يحتفلن بذكرى نصر أكتوبر على أنغام «يا بيوت السويس»

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:50 م
سيدات السويس
سيدات السويس
كريم أنور
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شاركت العشرات من السيدات فى الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على أنغام أغنية "يا بيوت السويس".

ورفع المشاركون بالاحتفال أعلام مصر، ورددوا الأغاني الوطنية والفلكلورية خلف كورال الأطفال.

وحرص الآلاف من أهل السويس على المشاركة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بكورنيش السويس.

ورفع المشاركون بالاحتفال علمي مصر ومحافظة السويس، ورددوا الأغاني الوطنية، وأغاني فولكلور السمسمية خلف كورال الأطفال.

حضر الاحتفال العديد من الشخصيات العامة ونائبو مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ومرشحو انتخابات مجلس النواب.
سيدات السويس
سيدات السويس
سيدات السويس
سيدات السويس
سيدات السويس
سيدات السويس

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