الأنبا بولا يترأس اللقاء الأسبوعي بمطرانية طنطا

بدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب الصلاة ألقى الأنبا بولا عظة روحية على الشعب الحضور.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم، حسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.

ترأس الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، مساء الجمعة، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية طنطا من كنيسة البابا كيرلس بمبنى مطرانية طنطا.وشارك في حضور اللقاء بجانب الأنبا بولا عدد من مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الشعب القبطي بالمنطقة.