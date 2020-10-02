إحباط تهريب أقراص «ترامادول» بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون.وبناء على إخبارية مقدمة من مكتب مكافحة المخدرات بالمطار مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو، وبالعرض على هشام عقل، رئيس الوردية، قرر تشكيل لجنة من بسام السيد عامر وشبل السعيد عمر، مأمورى الجمرك، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود ٦٧ قرص ترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر مصطفى العربى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ١١ لسنة ٢٠٢٠.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.