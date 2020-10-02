احتفالات ذكرى أكتوبر بالمنصة مستمرة.. واستراحة قصيرة للمتواجدين (صور)

توافد آلاف المواطنين على منطقة المنصة بمدينة نصر، ضمن احتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم.وقام عدد من المحتفلين بافتراش الأرصفة في انتظار قدوم الفنانين لإحياء الحفل خاصة وان البعض متواجد عقب صلاة الجمعة مباشرة للمشاركة في إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد.