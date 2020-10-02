الملايين يحتفلون بـ«انتصارات أكتوبر» فى الميادين.. والأطفال بالزى العسكرى





احتفل المصريون فى جميع محافظات الجمهورية بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، أمس، وخرجت الآلاف فى الميادين والشوارع الرئيسية، وسط أجواء احتفالية، وترديد للأغانى الوطنية ورفع لعلم مصر، وهتافات داعمة للقيادات الوطنية والجيش والشرطة، مؤكدة رفض المصريين الإرهاب والفوضى.

فى الإسكندرية، تجمع عدد من المواطنين فى ميدان سيدى جابر، فى استجابة لدعوات أطلقتها الأحزاب السياسية للمشاركة فى الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، رافعين العلم المصرى، وسط ترديد الأغانى الوطنية وراء نجوم الفن الذين شاركوا فى الاحتفالات، أمثال الفنان السكندرى أحمد شيبة، والفنان سعد الصغير.

وخرج المواطنون إلى الميادين الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها «عبدالمنعم رياض» فى مدينة الغردقة، و«العروسة» فى سفاجا، و«المسلة» بالقصير، إلى جانب مدينة مرسى علم، مرددين الأغانى الوطنية.



وفى المنيا، نظم عدد من الشباب والقوى السياسية حفلًا غنائيًا، فى منطقة كورنيش النيل، بجوار شارع مصر، بحضور آلاف المشاركين من أبناء المحافظة، فى استجابة لدعوة أطلقها حزب «مستقبل وطن»، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.





وأعلنت مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة أجندة الاحتفالات بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر، طوال الشهر، فى وقت سابق، وتضمنت أمسيات ومسابقات فنية، وحفلات غنائية.





وشارك عدد من المواطنين والقوى السياسية بالمنوفية فى احتفالية كبرى بشارع «الاستاد»، وحملوا أعلام مصر، ورددوا هتافات تعبر عن دعمهم للرئيس السيسى، ورفضهم الدعوات الهدامة التى تهدف لضرب استقرار مصر.





مصطفى فتحى هبة عويضة - على عواد - حسام فهمى - إسراء توفيق -عمرو الشامى - محمد أبوشادى -محمد على مهدى - زينب علاء -مصطفى دياب -مصطفى دياب -ياسمين شعيب.وتجولت سيارات مكشوفة فى الشوارع تعلوها أعلام مصر، والـ«دى جى» الذى بث أغانى وطنية لنشر روح الفرحة والسعادة بين المواطنين، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال السياسة، كما ارتدى الأطفال الملابس العسكرية، فى لفتة مميزة تعبيرًا عن الدعم للجيش المصرى، وردد الحضور هتافات دعم للدولة المصرية وقياداتها، معلنين مواصلة دعمهم وثقتهم فى القيادة التى أرست الاستقرار وحاربت الإرهاب الذى يموله أعداء الوطن فى الداخل والخارج.وفى دمياط، خرج الآلاف من أهالى المحافظة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وتحركت مسيرات من قرى البصارطة والخياطة وعزبة البرج ومدينة الزرقا وكفرالبطيخ؛ للمشاركة فى الاحتفالية المقامة فى ميدان «الساعة»، أشهر ميادين المحافظة، وسط مشاركة قوية من أهالى الأعصر والسنانية وسكان شوارع مدينة دمياط، الذين رفعوا أعلام مصر ورقصوا على أنغام الأغانى الوطنية.وشارك عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمسيرة احتفالية بالميدان، مع التزام بتعليمات الوقاية من فيروس «كورونا»، عبر ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة بين الحضور.وتجمع آلاف من أهالى محافظة الفيوم فى ميدان «السواقى»، الذى يعتبر من أكبر ميادين المحافظة، وسط حالة من البهجة، فى احتفال شعبى نظمه حزب «مستقبل وطن» لإحياء الذكرى الـ٤٧ لنصر أكتوبر العظيم. وانطلقت المسيرات فى الشوارع، وحمل خلالها المشاركون أعلام مصر، وتجمعوا عند النصب التذكارى للجندى المجهول بالميدان، على وقع الأغانى الوطنية، وعدد من الأغانى الشهيرة، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة.وبدأ الحفل بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، ثم تخلله بعض الفقرات الفنية، وسط حضور جماهيرى كبير، وردد المشاركون هتاف «تحيا مصر» والأناشيد الوطنية، إلى جانب تقديم عرض «تنورة».واحتفلت القوى السياسية والحزبية بمحافظة الإسماعيلية بذكرى نصر أكتوبر، فى حديقة «الغابة» أمام جامعة قناة السويس، وركزت الفعاليات على تجديد العهد والتفويض للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواصلة قيادته وتحقيق المزيد من النجاحات.وشارك عدد كبير من المواطنين فى هذه الاحتفالات، ورفعوا علم مصر وصور السيسى، وقالوا إن الاحتفالات تعبر عن اصطفاف المصريين خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وتجديد التفويض للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمكافحة الإرهاب الأسود، ومواجهة كل التحديات التى تواجه الدولة.وأضاف المحتفلون فى الإسماعيلية أن اصطفاف الشعب المصرى خلف القائد وقواتنا المسلحة كفيل بهزيمة أهل الشر ووأد مخططاتهم الشيطانية، مشددين على أن مصر تنفض الكسل عن كاهلها وتمضى بعزم لا يلين وبإرادة فولاذية وبإصرار على إقامة دعائم نهضتها الكبرى لتقود أمتها العربية وقارتها الإفريقية.كما نظم عدد من أبناء مطروح، أمس، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وسط مدينة مطروح، حيث وزع الشباب أعلام مصر على الأهالى والأطفال، معبرين عن فرحتهم بالاحتفال بذكرى النصر.وقال صالح يونس، مدير النادى الاجتماعى فى مطروح، أحد الشباب المنظمين للاحتفال، إنه وجه الدعوة لجميع أبناء مطروح للمشاركة فى احتفالات أكتوبر، موضحًا أن الاحتفالية بدأت وسط مطروح حتى نقابة المحامين، حيث وضعت شاشة عرض كبرى لعرض مواد فيلمية عن الإنجازات التى تشهدها مصر تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأشار إلى توزيع عدد كبير من أعلام مصر على الأطفال والأهالى المشاركين فى احتفالية أكتوبر، وإجراء قرعة علنية للفوز برحلة سياحية إلى مدينة سيوة لـ١٠ أفراد لمدة ٣ أيام مجانًا شاملة الانتقالات والوجبات.وفى أسوان، تزين ميدان «المحكمة» بصور ولافتات داعمة للرئيس السيسى، عبرت عن تأييد أهالى المحافظة الرئيس ودعمهم لاستكمال مسيرة التنمية والنجاح، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس.وتجمع عدد من الأهالى والقوى الحزبية فى الميدان، لدعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرته والحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تنعم به البلاد، وسط حضور أمنى مكثف لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم.ونظم الشباب فى الوادى الجديد احتفالية فنية بعنوان «فى حب مصر»، لدعم وتأييد القيادة السياسية، وبمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذى يوافق ٣ أكتوبر من كل عام، إلى جانب ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الحفل بدأ فى الخامسة مساءً، فى ميدان «الساحة الشعبية» بمدينة الخارجة، بحضور أبناء المحافظة وشبابها، وأحيته فرق قطاع الثقافة الجماهيرية، والمطربتان فيروز ونادية، وفرقة «كود مصر».وفى كفرالشيخ تجمع عدد من الأهالى للتعبير عن دعمهم للرئيس السيسى والاحتفال بالذكرى ٤٧ لحرب أكتوبر المجيدة، وشهد ميدان «النصر»، فى الرابعة من عصر أمس، احتفالًا كبيرًا شارك فيه الآلاف من أبناء المحافظة، وسط حضور القيادات الرسمية.وحرص عدد من المواطنين على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، فى ميدان «المحطة» بمحافظة قنا، الذى شهد تعليق صور الرئيس السيسى واللافتات التى تحمل عبارات تأييده، تعبيرًا عن دعمهم له ومطالبته بمواصلة مسيرة التقدم والنجاح واستكمال المشروعات القومية وخطط التنمية التى بدأت تظهر فى محافظات الصعيد، خاصة قنا.واحتشد الآلاف من أهالى محافظة أسيوط فى ميدان «الحرب والسلام»، للاحتفال بالذكرى الـ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة، على أنغام الـ«دى جى» والأغانى الوطنية، ووسط رفع أعلام مصر، ولافتات الدعم والتأييد للجيش والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسى.