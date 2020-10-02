الشراقوة يتوافدون على ميدان المحافظة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (صور)

شهدت محافظة الشرقية توافد حشود من الأهالي على ميدان المحافظة، للاحتفال بأعياد نصر أكتوبر.واستمر التوافد حتى المساء، وصارت الأعداد تتزايد من الوافدين من كافة مدن ومراكز المحافظة، لتتجاوز الأعداد الآن آلاف المواطنين.وشهد ميدان المحافظة إقامة منصة احتفالية، أنشد فيها بعض فناني محافظة الشرقية الأغاني الوطنية، وسط أجواء احتفالية، تؤكد دعم أبناء المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسي وإنجازاته، ورفض الدعوات الهدامة التي يطلقها أعداء مصر.