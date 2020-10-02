احتفالا بنصر أكتوبر.. حكيم يشعل حماس الجمهور أمام المنصة بـ«لازم نتواحد» و«تسلم الأيادي»

صعد نجم الغناء الشعبي الكبير حكيم، منذ قليل، على المنصة في مدينة نصر التي تم تخصيصها اليوم للاحتفال بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر، وسط حشود أعداد كبيرة من المصريين.وقدم حكيم أغنية "واحد واحد واحد لازم بقي نتواحد" مع فرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري ضخم، والتي أشعلت حماس المصريين، وقاموا بالغناء معه، وقال حكيم في كلمته بعد الانتهاء من الغناء: "طول عمر المصريين إيد واحدة.. ولازم نفضل كده على طول".وقبل صعود حكيم قدم عدد من كبار المطربين فقرات غنائية بصحبة فرقهم مثل محمد فؤاد الذي قدم "يعني إيه كلمة وطن"، ومصطفى حجاج الذي قدم أغنية "ابن مصر"، وأنهي حكيم فقرته الغنائية بأوبريت "تسلم الأيادي".