12 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا و136 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة و136 وفاة بفيروس كورونا المستجد.قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن السلطات ستفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الاثنين، في حال استمرار تدهور الوضع الصحي المرتبط بتفشي كورونا.ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله، أمس الخميس، إن "المؤشرات الثلاثة المحددة لحالة الطوارئ القصوى قد تم تجاوزها قبل ساعات قليلة" في العاصمة الفرنسية والمدن المجاورة لها، وذلك حسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".وأوضح فيران أن الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها في المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس قد تشمل غلق الحانات والحد من حجم التجمعات.