العجمي: الشعب المصري يضرب دائمًا أروع الأمثلة في الحفاظ على الوطن

قال هانى العجمي، القيادي بحزب الحرية المصري، إن الشعب المصرى يضرب دائما أروع الأمثلة في الوقوف خلف القيادة السياسية والحفاظ على الوطن، من مخططات الجماعة الإرهابية ومحاولات تفتيت الوطن، مضيفا أن خروج المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، هو رسالة للخارج يتم توجيهها لمن يحاول النيل من مصر.وأضاف العجمي، أن الشعب المصرى يستعيد ذكريات حرب أكتوبر وما قدمه الأجداد من تضحيات للحفاظ على الوطن، إن حرب أكتوبر اجتمعت فيها الروح القتالية والدبلوماسية الرائعة التى خاضت حروبا لا تقل أهمية عن الحروب التى خاضتها المؤسسة العسكرية فى مواجهة الإرهاب والتصدى له فى سيناء، مشيرا إلى أن أبطال الجيش المصرى العظيم سطروا بدمائهم الذكية قصصا من البطولة، يحق للشعب المصرى والعربى أن يفخر بها دوما، قائلا: "القوات المسلحة نجحت في استرداد الأرض المصرية ورفرفة العلم المصرى عليها".وأكد أن خروج الشعب المصرى فى كافة ربوع الجمهورية والمناطق المختلفة بهذه الصورة القوية للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، هى ردا على تأييدهم ودعم القيادة السياسية والوقوف خلفهم لعبور مصر لبر الأمان.