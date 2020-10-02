قيادي بـ«حماة الوطن»: ذكرى أكتوبر فخر للأمة العربية ومعجزة خالدة

هنأ محمد جاب الله القيادي بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بالذكر الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.وقال جاب الله في بيان له، إن الشعب المصري العظيم هو كلمة السر في انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الجيش المصري والشعب المصري بكل فئاته كان على قلب رجل واحد لاستعادة سيناء من أيدي العدو الإسرائيلي.وأضاف أن ما حدث يوم 6 أكتوبر لعام 1973 معجزة عسكرية بكل المقاييس وأكدت على قوة رجال القوات المسلحة المصرية وأنهم قوة لا يستهان بها ورجال يضحون بانفسهم من أجل وطنهم الغالي، متابعا أن حرب أكتوبر كانت علامة فارقة في تاريخ مصر ونذكرها بكل فخر وعزة وكرامة.وأكد جاب الله، أن حرب أكتوبر المجدية درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغيير أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله، مشيرا إلى أن معركة أكتوبر التى استعادت الأرض سُطرت بحروف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية، وجعلت العالم ينبهر بالجيش المصرى.ووجه القيادي في حزب حماة الوطن، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتنعم الدولة المصرية بالاستقرار.