رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
محمد الباز: «تسلم الأيادي» تسبب هياج عصبي للإخوان والمتحالفين معهم
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:10 م
طباعة
قال رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، إن أغنية «تسلم الأيادي» تسبب هياج عصبي لجماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
محمد الباز: «تسلم الأيادي» تسبب هياج عصبي للإخوان والمتحالفين معهم
الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا
تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه
فتاة التروسيكل تحتفل بانتصار أكتوبر في الأقصر: واجب وطني (صور)
الصور
«قادرين على التحدي».. هشام عباس يشعل حفل نصر أكتوبر بالمنصة (فيديو)
الأطفال يشاركون في احتفالات المنصة بذكرى نصر أكتوبر
رسام علم مصر في المنصة: لن نسمح لأحد بإسقاط دولتنا
محافظ أسيوط يفتتح مسجدين بمركز ديروط (صور)
«حسام» في احتفالات أكتوبر: الاحتفالية زادت شعوري بالنصر
الأكثر قراءة
خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف
تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها
حقيقة توقع «عائلة سيمبسون» إصابة ترامب بكورونا
المزيد
إنفوجراف
سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)
الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي
صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)
مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)
نجم الساعة
منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»
منوعات
كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم
علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا
فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصًا
«آليكس» تضرب فرنسا وتتسبب 80 ألف شخص بلا كهرباء
المزيد
أيام زمان
«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان
«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف
«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال
«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد
الثقافة
«الشروق» تصدر الطبعة الـ8 من «أنبياء الله» لـ أحمد بهجت
فتح باب الالتحاق بمدرسة الجزويت للسينما التسجيلية بالصعيد
عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي
مبيعات كبيرة بأجنحة وزارة الثقافة فى أول أيام معرض الإسكندرية
المزيد