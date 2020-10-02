فتاة التروسيكل تحتفل بانتصار أكتوبر في الأقصر: واجب وطني (صور)

احتفلت الشابة مروة العبد، المعروفة باسم سائقة التروسيكل في محافظة الأقصر، باحتفالات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، بميدان أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر.وقالت "العبد" إن مشاركتها بالاحتفال تأتي من منطلق الواجب الوطني، والدعم للمصريين، للاحتفال بتلك الذكرى التاريخية الهامة والتي تركت أثرا في كل الأجيال.وأضافت، لـ"الدستور"، أنها حرصت على رفع علم مصر وترديد هتاف تحيا مصر، ويعيش السيسي.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كرّم مروة العبد تقديرا على قصة كفاحها، حيث إنها عملت سائقة تروسيكل حتى تستطيع مساعدة أسرتها ماديا.