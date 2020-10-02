بالمزمار والطبل البلدي.. السوايسة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

احتفل عدد من المواطنين بالسويس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على أنغام المزمار والطبل البلدي.وردد المشاركون بالاحتفال، الذي انطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم من كورنيش السويس، عبارات تأييد للدولة المصرية.وحرص المحتفلون على رفع أعلام مصر، والتقاط الصور التذكارية مع العديد من الشخصيات العامة ومرشحي مجلس النواب الذين حرصوا على حضور الاحتفال.وكان المواطنون قد بدأوا التوافد على المكان المخصص لتجمع المشاركين في المسيرة التي نظمها حزب مستقبل وطن، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، بأول كورنيش السويس.وشهدت المنطقة المخصصة للاحتفال وعدد من الشوارع الرئيسية تواجدا أمنيا ملحوظا، حرصا على عدم تأثير المسيرة الاحتفالية على السيولة المرورية بالشوارع.