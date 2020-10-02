أهالي بني سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بميدان الزراعيين (فيديو)

احتشد أهالي محافظة بنى سويف بميدان الزراعيين، بوسط مدينة بنى سويف، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسط احتفالات كبيرة من المواطنين الذين وصلوا من جميع أنحاء المحافظة للاحتفال بانتصارات أكتوبر وإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومطالبتهم له باستمرار تنفيذ المشروعات القومية.ورفع المشاركون فى الاحتفالية الأعلام المصرية، فيما شهدت المنصة التي تمت إقامتها تشغيل الأغانى الوطنية.من ناحية أخرى، يشهد محيط ميدان الزراعيين تكثيفا أمنيا من قبل قوات الأمن، فيما قامت إدارة مرور بنى سويف بتوفير طرق بديلة للمتجهين إلى شارعي أحمد عرابى ومحمد متولى الشعراوى.